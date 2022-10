Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 35

Dans la ville rose, Jesta et Benoît ont prévu une sortie des plus excitante pour Juliann : visite d'un centre équestre. Ils ont la volonté de lui trouver une activité extra-scolaire pour concilier apprentissage de la nature et des animaux, et plaisir ! Un seul objectif pour le petit garçon : monter sur le poney. Il en est tout aussi impressionné qu'émerveillé. Pour les enfants de Lucas Digne, c'est le cours de natation qui prévu comme activité extra-scolaire. À Lyon, Julie prépare sa nouvelle vie. Suite à sa séparation avec Pierre-Jean, elle change de domicile et prévoit de réaménager totalement son nouveau chez soi. Stéphanie, est elle plus avancée dans l'emménagement de sa nouvelle maison. Elle invite Émilie à la découvrir et en profite pour lui demander quelques conseils professionnels. Shopping différent pour Sarah et Benjamin : c'est au supermarché qu'ils emmènent les garçons. Le but : leur donner de l'autonomie. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 35