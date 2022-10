Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 36

Petite sortie familiale au marché pour Rym et Vincent. Au programme : un petit tour au marché pour acheter des fruits et légumes afin de continuer la diversification d'Alma. Que de choix sur l'étal, la purée va pouvoir être préparée comme il se doit. Et c'est Vincent qui s'y colle ! Kelly profite d'un temps solo pour faire une surprise à Neymar. Aujourd'hui elle prend le temps de faire réparer la bague familiale de son futur mari. Celle-ci est fendue et Kelly voudrait faire graver le prénom de Neymar en préparation du mariage. Chez Camille, la "crise d'adolescence" de Zélyana pour ses 2 ans la pousse à bout. Elle se confie à Stéphanie, qui connaît la même situation avec sa petite fille. Mamans et Célèbres - Saison 07 Episode 36.