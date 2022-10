Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 37

Jesta et Benoît sont les heureux parents de Juliann 3 ans et Adriann 1 an et demi. Ce dernier prononce des mots, des sons, mais ne parle toujours pas ! La mission du jour de Jesta est de le stimuler, le faire jouer et réussir à lui faire sortir quelques mots , notamment "maman"… À Londres, Tiziri est, elle, la maman d'Inaya, 1 an et demi comme Adriann. Cet été elle a réussi à adopter le pot, mais depuis leur retour en Angleterre elle n'en veut plus. Magie des réseaux sociaux : Tiziri peut consulter sa communauté pour avoir des conseils. Milo, le fils d'Hillary et Giovanni fête lui ses 2 ans, un grand jour pour la petite famille. Comme toujours, ils ont prévu les choses en grand, entourés de la famille et de leurs amis : thème colorée, château gonflable, cadeaux et bien d'autres surprises ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Episode 37.