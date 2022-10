Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 38

Kelly et Neymar ont décidé d'adopter Chipie : un Cavalier King Charles il y a peu. La seule condition de Neymar à l'adoption de cette boule de poil est qu'elle soit dressée. William, un éducateur canin va donc venir passer la matinée avec eux pour leur donner de bons conseils. Il faut à Chipie un maître de référence, et ce sera Lyam ! En parlant de règles et bon réflexes à avoir, Rym et vincent décident de montrer l'exemple aussi. Aujourd'hui, apprendre à Maria Valentina à ranger sa chambre de manière ludique ! Du côté professionnel : Rym se concentre sur un projet associatif avec les femmes ayant souffert de la pré-éclampsie, Camille veut renforcer son travail sur les réseaux sociaux et Émilie réevalue le futur de sa marque au vu des résultats de ces derniers mois... Mamans et Célèbres - Saison 07 Episode 38.