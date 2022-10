Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 39

Après Juliann la semaine dernière, c'est au tour d'Isaho de profiter d'un cours d'équitation. Au programme : visite d'un centre équestre à Londres pour une première leçon avec son poney Berry. Lucas et Tiziri sont très impressionnés par leur fils ! Du côté pro Martika se rend chez son agent, Wesley, pour deux raison, la première étant son anniversaire, et la deuxième : elle a décroché un contrat avec une des top marques de cosmétiques. Quoi de mieux pour sublimer ce week-end à Paris " mi pro mi love" comme le dit Umberto, car ils sont cette fois sans leurs enfants... Pour Kelly c'est l'heure des préparatifs de mariage. L'heure des premières essayages a sonné, entre robes et costumes, les larmes et l'émotion montent pour Kelly comme pour Neymar. Mamans et Célèbres - Saison 07 Episode 39.