Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 04

Eloïse et Nacca, les heureux parents de Valentina vivent les premiers instants de leur nouvelle vie à 3. Entre biberons, et bain sensoriel, les deux nouveaux parents sont aux petits soins. Nacca prend son rôle de papa très à cœur. À Londres, Tiziri et les enfants sont devant leur télévision pour la tant attendue révélation de la liste de Didier Deschamps. Sera-t-il sélectionné pour jouer en Equipe de France ? Isaho en est lui convaincu ! Sarah,Tao et Damian prennent part à la dernière surprise pour l'anniversaire de Sarah organisé par Benjamin : un karaoké ! Daniela a rendez-vous avec son mari chez le pédiatre pour le vaccin des 4 mois, malgré l'appréhension, Martin le supporte comme un grand. Enfin, Hillary et Giovanni sont à 15 jours du Jour J : leur mariage. Ils souhaitent une ouverture de bal en grande pompe, mais eux qui n'ont jamais dansé, font leur premier cours de danse non sans difficultés ! Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 04.