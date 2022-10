Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 40

Aujourd'hui c'est le Jour J ! Rym et Vincent se marient à la mairie, après 3 ans de bonheur et d'amour ils officialisent leur union. Rym devient Madame Queijo ! Ce matin, Rym se prépare avec sa maquilleuse et sa styliste. L'émotion monte pour nos futurs époux ! Hillary et Giovanni sont rentrés à Dubaï avec leur enfants. Après leur idylle suivant leur mariage, il s'agit de reprendre les choses sérieuses : séance de kinésithérapie pour la cheville de Giovanni. Un passage obligatoire avant d'accueillir Julia et Maxime chez eux. Heureux de les retrouver, avec le sourire et un Giovanni qui marche ! À Toulouse, Kim signe son CDI, après une année d'alternance à aider Jesta à gérer son activité professionnelle, dont ses réseaux et ses partenariats. Une aide précieuse dont ne pouvait se passer Jesta. Mamans et Célèbres - Saison 07 Episode 38.