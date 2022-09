Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 05

La soirée de lancement du deuxième livre de Jesta : Jestatouille 2, est l'occasion pour plusieurs de nos mamans de se retrouver ! Stéphanie a pris rendez-vous avec une astrologue pour faire une surprise à Emilie et Camille avant la soirée. Ce rendez-vous a pour but de montrer, grâce aux constellations et aux planètes, le ton et le chemin de vie. De son côté, Jesta a la pression, elle qui est mal à l'aise au moment de prendre la parole en public, appréhende son discours. Julie part à la cueillette avec Gianni pour instaurer une alimentation équilibrée et intégrer plus de fruits et légumes. L'occasion de cuisiner avec sa mamie de nouveaux aliments en créant des assiettes ludiques. Petite accident du quotidien, Gianni se coupe, rien d'alarmant mais de quoi lui faire verser quelques larmes. En République dominicaine, pas le temps discuter ou de faire des activités à deux entre Kelly et Neymar. Même en vacances il est difficile de profiter d'un peu de répit, leurs enfants leur demandent beaucoup d'énergie. Mais cela permet à Neymar de retrouver de la complicité avec son fils. À Alicante, en Espagne Martika et Umbertto renomment Mia "L'ouragan", du à son énergie débordante. Leur petite fille est infatigable. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 05.