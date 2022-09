Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 06

Le sommeil est un combat commun à nos mamans ! À Dubaï, Vittorio s'endort chaque jour plus facilement et rapidement dans propre son lit. Rym de son côté s'apprête à téléphone à Naouel, la régleuse de sommeil, une semaine après sa venue. Maria Valentina fait, depuis, beaucoup mieux ses nuit. Vincent et elle en profitent donc pour récupérer quelques conseils à appliquer dans le futur pour Alma. Entre temps nos deux tourtereaux sont occupés par un tout autre sujet : leur mariage civil. La date est toute trouvée, il aura lieu à la mi-septembre. Reste encore à finaliser la liste d'une soixantaine d'invités, la musique, les alliances, le véhicule ou encore le traiteur. Pour la première fois Éloïse donne le bain à Valentina, seule. Elle est supervisée par Nacca qui, plus à l'aise, veut l'aider à prendre ses marques et développer un lien avec sa fille. Un contrôle de routine s'impose pour les parents de Valentina, inquiets de ne pas la voir prendre de poids ces derniers jours. Simple stress ou vrai inquiétude, ils sont vite rassuré par Audrey leur sage-femme. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 06.