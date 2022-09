Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 07

À Dubaï, Hillary et Giovanni fêtent leur 4 ans. Ils ont chacun organisé une surprise l'un pour l'autre mais pas dans la même optique... Giovanni commence la journée de pied ferme avec un beau bouquet, tandis qu'Hillary lui fait une petite frayeur, lui faisant croire être enceinte pour la troisième fois en un an. Ce qui a le mérite de faire monter la tension de Giovanni ! Soulagé de savoir qu'il ne s'agit que d'une blague, place à la vrai surprise : il invite sa dulcinée à un cours de surf pour l'occasion. À Lille, Menzo s'apprête à enregistrer son tout premier titre de rap. Émilie a privatisé un studio d'enregistrement avec un chanteur local, pour le plus grand bonheur de son fils. L'autre bonheur des enfants est évidemment de partir en vacances : Daniela, Julien et leurs trois enfants partent le lendemain passer quelques jours en corse. Entre piscine et plage ils ont attendu ça tout l'année ! Gianni en revanche, a son premier cours de natation et c'est une toute autre histoire pour profiter pleinement de l'eau... Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 07.