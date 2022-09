Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 08

Nouveau départ pour Stéphanie ! Sa nouvelle maison est en construction, et bientôt finalisée, l'occasion d'enfin la faire visiter à Lyam. Le choix de la chambre reste le choix cornélien de tout enfant, Lyam n'est pas épargné... À Lille, Menzo a enregistré son premier rap avec l'artiste A-doom pour son plus grand bonheur. Le rappeur prévoir de lui faire une démonstration de Krump, une danse née dans les années 2000 aux Etats-Unis. Ce n'est pas un franc succès, Menzo n'est pas convaincu. Au soleil, c'est la fin du cours de surf. Pour continuer à célébrer cette belle journée, Giovanni a imprimé des photos des plus beaux moment de leur relation avec Hillary. 4 ans, 2 enfants, 1 mariage et 1 déménagement à Dubaï plus tard, le couple se remémore leurs plus beaux souvenirs. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 08.