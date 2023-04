Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 11

En savoir plus sur Hillary Vanderosieren

L’emménagement dans sa nouvelle maison approche pour Julie et pour que ce changement se passe au mieux, la jeune maman décide de faire participer son fils Gianni, à la décoration de sa future chambre. Maxime est aux petits soins avec Julia, aujourd’hui le jeune papa lui a réservé un massage avec une professionnelle. Martika et Umberto profitent de leur dernier jour à Paris pour se retrouver en amoureux. Aujourd’hui, Hillary et Giovanni ont rendez-vous chez l’ORL car leur fils Matteo a une petite infection à l’oreille. À Londres, chez Tiziri et Lucas, c’est l’heure d’un atelier cuisine en famille et au menu : confection de pizza ou presque... Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 11.