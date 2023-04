Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 12

Sarah et Benjamin profitent de l’absence de leurs fils pour enchaîner les rendez-vous professionnels. Kelly invite Rym à participer à la Mudgirl, une course d’obstacles dont les bénéfices sont reversés à une association luttant contre le cancer du sein. Chez Jesta et Benoit, c’est l’heure d’un atelier peinture. Si Juliann est très appliqué dans la réalisation de son œuvre, Adriann a, quant à lui, une façon de peindre un peu originale. Dans le sud de la France, le soleil brille, l’occasion idéale pour Camille et Zélyana de faire une sortie dans un petit parc d’attractions pour enfants. Maëlla n’a pas école alors Emilie profite de ce temps libre pour faire quelques jeux de société. Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 12.