Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 13

Aujourd’hui, Rym et Vincent célèbrent le deuxième anniversaire de Maria-Valentina. Pour l’occasion, le couple lui a organisé une fête. De retour dans le sud de la France, Martika et Umberto ont réservé une surprise à leurs filles. À Londres, chez Tiziri et Lucas, l’apprentissage de la propreté continue pour Inaya. La petite fille a passé un cap et va désormais sur le pot. Au programme chez Stéphanie : session mini-golf en famille, une grande première pour sa fille Charlize. Si Hillary a été contrainte de rester à Dubaï pour s’occuper de Matteo, Giovanni est à Bordeaux avec Milo pour rendre visite à sa famille. Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 13.