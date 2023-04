Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 14

Difficile pour le petit Vittorio de quitter sa maman pour aller à la crèche alors ce matin c’est Maxime, son papa, qui l’emmène. Une nouvelle maman a accepté de nous ouvrir les portes de son quotidien, il s’agit de Mélanie Da Cruz, maman solo d’un petit Swan, 4 ans. Aujourd’hui, elle emmène son petit garçon à son cours de football. Camille est à Paris avec sa fille Zélyana pour un shooting photo, le premier pour la petite fille. Nouvelle étape dans la vie de Jesta et Benoît : leur fils Adriann a dit ses premiers mots. Kelly et Rym participent à la Mud Girl, une course d’obstacles organisée par une association luttant contre le cancer du sein. Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 14.