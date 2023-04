Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 15

Les week-ends sont faits pour se faire plaisir chez Mélanie. Après une matinée de football avec fils, les deux sportifs s’offrent une pause fast-food et jeux. Julie a rendez-vous dans une agence de mannequins pour enfants, afin d’inscrire son fils Giovann. Gros changement pour Rym et Vincent. Pour le travail, le couple souhaite déménager et se rapprocher de Paris. Emilie retrouve son ancienne collaboratrice et amie pour le déjeuner, l’occasion pour les deux femmes de parler business et amour. Stéphanie est obligée de se rendre dans sa boutique de vêtements, accompagnée de sa fille Charlize, pour faire des colis. Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 15.