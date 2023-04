Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 17

Camille profite de son séjour à Paris pour rendre visite à Kelly. Les deux mamans profitent de la sieste de Lyana et Zélyana pour s’échanger des conseils. Aujourd’hui, Stéphanie a une grande décision à prendre, récupérer son chat ou le laisser chez sa maman chez qui il vit depuis quelques mois. Chez Martika, Mia et Gioia travaillaient leur motricité seules avec un jeu d’assemblage pendant que leurs parents prennent du temps pour eux. Pour Julia, c’est le rush, il faut se dépêcher de faire à manger pour que Luna puisse se coucher tôt. À Londres, c’est une journée spéciale pour Tiziri et Lucas, le couple fête leur 13e anniversaire. Mamans et Célèbres – Saison 08 Episode 17.