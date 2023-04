Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 19

En savoir plus sur Hillary Vanderosieren

C’est le week-end chez Kelly et Neymar. Comme chaque samedi, la jeune maman a prévu une activité pour occuper sa tribu et aujourd’hui, c’est jardinage pour tout le monde. De passage en France avec son fils Milo, Giovanni décide de ramener un petit cadeau à Hillary qui est restée à Dubaï. Chez Julia, Vittorio marche depuis quelques mois et le petit garçon en profite pour faire plein de bêtises. De son côté Hillary prépare une petite surprise pour Julia : une journée de détente entre filles. Mélanie profite de ses vacances pour partir au Portugal avec son fils pour rendre visite à sa famille. Émilie et ses enfants profitent d’une sortie entre amis dans un trampoline parc. Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 19.