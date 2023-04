Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 02

Aujourd'hui, Martika et Umberto passent un grand cap : leur fille Mia, 2 ans, grandit et s’apprête à débuter sa première activité extrascolaire. C’est les vacances pour la famille de Sarah et Benjamin ! Pour en profiter au maximum, toute la tribu s’est rendue au Mexique afin de rendre visite à la famille de Sarah dans son village natal. De leur côté, Emilie et sa fille Maëlla profitent d’un moment mère-fille pour prendre soin d’elles. Grand changement pour Rym et Vincent, leur fille Maria-Valentina apprend à devenir propre mais il semblerait que la fillette ne soit pas du même avis. À Paris, Tiziri poursuit son séjour en famille jonglant entre ses enfants et les nombreux rendez-vous professionnels qui l’attendent. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 02.