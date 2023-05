Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 25

En savoir plus sur Hillary Vanderosieren

Dans quelques jours, Lyam fêtera ses 7 ans, alors pour marquer le coup Kelly et Neymar ont décidé de redécorer sa chambre. Dans le Sud de la France, Martika et Umberto organisent un petit shooting photo pour Mia et Gioia. Benoît a eu une nouvelle idée pour le site internet pour bébé qu’il tient avec Jesta mais arrivera-t-il à convaincre sa femme ? Giovanni et Milo sont de retour à Dubaï, l’occasion pour le papa de retrouver sa femme Hillary lors d’un déjeuner en tête à tête. Julia a décidé de soulager les douleurs dentaires de Vittorio avec une glace au lait maternel. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 25