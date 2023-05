Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 26

Sarah, Stéphanie et leurs enfants sont à Toulouse pour passer le week-end avec Jesta, Juliann et Adriann pendant que Benoît est en Bretagne avec ses amis. Camille décide de coiffer sa fille Zélyana, mais il semblerait que la mission soit plus compliquée que prévu. Mélanie est de retour à Manchester, après un déjeuner avec sa copine Sara, la jeune maman décide d’emmener Swan dans un parc de jeux. Aujourd’hui, Rym profite de la sieste d’Alma pour trier ses vêtements et donner ceux qui ne lui vont plus à une association. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 26.