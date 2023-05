Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 27

En savoir plus sur Hillary Vanderosieren

À Toulouse, pendant que Jesta et Stéphanie partent faire les courses, Sarah s’occupe des 6 enfants, une tâche plus complexe que prévue. De son côté, Julia a décidé de passer un peu de temps avec Maxime et lui a alors réservé un cours de danse latine en duo. Grande première pour Matteo, le fils de Hillary et Giovanni, le petit garçon va réaliser son premier shooting photo. Pour occuper les enfants, Tiziri a décidé de les emmener dans un parc de jeux. Inaya et Isaho peuvent alors découvrir différents univers riches en aventures. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 27