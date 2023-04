Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 3

Dans le sud de la France, grande nouvelle pour Martika et Umberto : Gioia, leur petite dernière, fait ses premiers pas. Une étape riche en émotion pour les jeunes parents. De son côté, Camille participe à un atelier d’éveil avec sa fille Zélyana. L’occasion pour la fillette de rencontrer d’autres enfants de son âge. Jesta a décidé de contacter une numérologue pour connaitre le chemin de vie de ses enfants et les révélations sont surprenantes. À Dubaï, la rentrée à la crèche est difficile pour Julia et son fils Vittorio, 1 an. Les préparatifs continuent pour le mariage à venir de Kelly et Neymar. Mission du jour pour le couple : trouver la tenue idéale pour Lyam. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 03.