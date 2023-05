Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 30

En savoir plus sur Hillary Vanderosieren

La journée entre filles continue pour Emilie, Camille et Zélyana. Après le parc, il est l’heure de préparé un bon repas pour le déjeuner. Aujourd’hui Kelly a fait appel à Olivia, une spécialiste de l’autonomie et de la motricité de l’enfant, pour la conseiller dans les activités qu’elle propose à sa fille Lyana. À Dubaï, Maxime a donné rendez-vous à Hillary et Giovanni pour essayer son nouveau programme de sport et devenir les égéries de son site de fitness. De son côté, Tiziri a commencé un programme sportif pour prendre de la masse musculaire. Ce soir, elle décide de partager sa séance en live sur les réseaux sociaux. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 30