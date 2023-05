Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 31

Martika et Umberto ont décidé d’apprendre à leur fille ainée, Mia, à faire du vélo. Le couple lui a alors offert un nouveau vélo. En Suisse, les rôles s’inversent, désormais Tao et Damian prennent la place de leurs parents et vont devoir supporter les caprices de Sarah et Benjamin qui vont s’y donner à cœur joie. Stéphanie profite que sa maman soit avec Charlize pour s’offrir un moment de détente. Aujourd’hui, Jesta et Benoît organisent un shooting photo « made in home » afin d’embellir leur site internet. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 31.