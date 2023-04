Avant-première - Mamans & Célèbres - S08 E04

Petite sortie en famille pour Rym et Vincent. L’occasion pour leur fille Maria-Valentina de découvrir les joies de l’équitation. À Dubaï, nouvelle étape pour Hillary et Giovanni, leur fils Matteo, 7 mois, marche désormais à 4 pattes. Une course est alors organisée entre les 3 hommes de la maison, mais qui sera le vainqueur ? Emilie redécore son jardin en terrain de foot pour son fils Menzo, 7 ans. De quoi ravir le petit passionné. Chez Julia et Maxime, grande première pour Vittorio : le petit garçon va faire sa première coupe de cheveux. Un moment très redouté pour la jeune maman. Dans sa nouvelle maison, Stéphanie s’installe petit à petit mais difficile de tout faire lorsqu’on est maman solo. Heureusement elle peut compter sur l’aide de ses nouveaux voisins toujours prêts pour lui donner un coup de main. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 04.