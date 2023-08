Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 02

Fraîchement maman, Sarah Gomez fait son entrée dans l’aventure et nous présente sa petite fille, Allyah. Du côté de Dubaï, Hillary et Giovanni profitent de leurs vacances en amoureux avec leurs enfants. À Toulouse, Jesta partage un moment de complicité avec son fils et continue de s’entraîner pour sa prochaine compétition. De passage à Paris, Julia organise une séance de dédicaces de son livre qui connaît un grand succès. Enfin, Sarah Machet fête ses 40 ans avec son mari et ses enfants. "Mamans & Célèbres", Saison 09, Épisode 02