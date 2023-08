Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 03

Après son intervention médicale, Kelly se repose pendant que Neymar prend soin des enfants. Martika s'efforce d'aider sa fille à retrouver ses compétences en anglais et profite d'un moment de détente en compagnie d'une amie. À Paris, nous suivons Tiziri et sa famille alors qu'ils l'accompagnent lors d'une journée professionnelle. À l'occasion des 40 ans de Sarah, Benjamin prépare une après-midi pleine de surprises. De son côté, Sarah partage avec nous son quotidien en tant que jeune maman et annonce la prochaine parution de son livre. Enfin, confrontée à une maladie grave, Julia emmène son fils d'urgence à l'hôpital. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 03.