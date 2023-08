Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 04

Après 4 jours d'hospitalisation, le fils de Julia regagne enfin son domicile. Pendant ce temps, Camille emmène sa fille à la découverte d'une ferme et retrouve son amie Julia pour discuter de ses projets à venir. Au Maroc, on fait la connaissance de Barbara qui rejoint l'aventure avec son fils Gabriel. Neymar continue de s'occuper seul de ses enfants pendant que Kelly se rétablit doucement. À Londres, malgré l'emploi du temps chargé du sportif, Tiziri et Lucas savourent chaque instant avec leurs enfants. Pour clore le tout, Sarah partage son récit touchant au sujet de sa grossesse compliquée. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 04.