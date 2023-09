Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 06

En savoir plus sur Sarah Lopez

Jesta et Benoît emmènent leurs enfants pour une randonnée en famille mouvementée. Alors que l'état de Kelly s'améliore, son fils, Lyam, en profite pour s'occuper d'elle. Martika se lance dans des activités manuelles avec ses enfants. De son côté, Sarah Lopez apprend la date de sortie de son livre et demande des conseils à sa sage-femme. Camille saute le pas et décide de prendre rendez-vous avec un coach de vie. Concernant Kelly, sa famille l'aide et la soutient dans son rétablissement. Mamans & Célèbres Saison 09 Épisode 06.