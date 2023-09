À Genève, Sarah et Benjamin apprennent à leurs enfants à faire la cuisine, et à table, la maman informe la famille de sa prochaine activité : du parapente ! Sarah Lopez reprend le sport après plusieurs mois d'arrêt et répond aux questions de ses abonnés sur son quotidien de maman. Enfin, pour célébrer leur quatrième anniversaire de mariage, Benoit organise une excursion équestre pour Jesta, suivie d'un pique-nique romantique avec une surprise à l'arrivée ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 09.