Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 05

Kelly et son fils Lyam ont rendez-vous chez une ergothérapeute pour comprendre d’où viennent ses difficultés à l’école. Chez Tiziri et Lucas, la séance photo organisée par la maman ne se passe pas comme prévu. C’est un grand jour pour Julie et ses garçons. La jeune maman a rendez-vous pour récupérer les clés de sa nouvelle maison : le symbole d’un nouveau départ. Sarah et sa famille sont de retour à Genève. Aujourd’hui est une journée chargée, puisque toute la tribu est de sortie pour trouver des tenues de sport pour Damian et Tao. Emilie s’apprête à subir une opération chirurgicale afin de dissimuler sa cicatrice de césarienne. À l’approche du rendez-vous, la jeune maman est inquiète et se pose de multiples questions. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 05.