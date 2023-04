Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 06

Dans le nord de la France, Stéphanie participe à un atelier d’éveil avec sa fille Charlize. L’occasion pour la fillette de rencontrer d’autres enfants. Camille et Zélyana usent de leur créativité dans un atelier peinture entre mère et fille. Mais il semblerait que cette activité ne se déroule pas exactement comme la jeune maman l’avait imaginé. Martika est de passage à Paris pour quelques jours, l’occasion d’enchainer les rendez-vous professionnels pour sa marque de bijoux. De son côté, Julie a décidé d’inscrire son fils, Gianni, à sa première activité extra-scolaire afin que le petit garçon puisse se dépenser et se défouler. Jesta et Benoît ont trouvé une nouvelle stratégie pour réguler le sommeil de Juliann. Et il semblerait que cette technique fonctionne à merveille sur le petit garçon. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 06