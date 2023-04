Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 07

En savoir plus sur Hillary Vanderosieren

Aujourd’hui Rym est attendue à Paris pour un rendez-vous professionnel avec une marque de prêt à porter. La journée est mouvementée pour Jesta. Pendant que Benoît s’occupe des enfants, ses copines lui ont organisé une journée entre filles à l’occasion de son anniversaire. Stéphanie profite d’un moment avec ses enfants pour les emmener bruncher dans un hôtel qui propose des animations pour les plus petits. À Dubaï, l’apprentissage de la propreté commence pour Milo, le fils de Hillary et Giovanni. Mais il semblerait que le petit garçon ne soit pas d’accord avec ce changement. Mamans et Célèbres – Saison 08 Episode 07.