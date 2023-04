Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 08

Julia emmène son fils Vittorio à un shooting photo mais pas facile de rester immobile lorsqu’on est un petit garçon d’un an et demi. Aujourd’hui, Rym passe la journée dans un studio à Paris, avec son agent, pour un rendez-vous professionnel, afin de créer sa propre chaîne Youtube. Malheureusement le tournage ne s’est pas déroulé comme elle l’avait imaginé. La balade en famille s’annonce compliquée pour Tiziri et Lucas, le petit Isaho refuse d’écouter ses parents. À Genève, après avoir perdu un pari Benjamin est de corvée de ménage pendant que Sarah s’amuse avec Damian et Tao. Mission tournage pour Emilie qui décide de créer des vidéos pour alimenter ses réseaux sociaux. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 08