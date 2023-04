Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 08

Chez Sarah et Benjamin, personne ne s’écoute et le brouhaha envahit rapidement la maison. Alors la maman a trouvé une solution pour que chaque membre de sa tribu puisse s’exprimer et être écouté. Martika et Umberto sont de passage à Paris, l’occasion pour le couple de participer à un shooting photo pour leur marque de bijoux. Aujourd’hui Julie a fait appel à un professeur de danse pour initier son fils Gianni au hip-hop. La soirée s’annonce longue pour Stéphanie. La jeune maman a du mal à endormir sa fille Charlize, qui refuse de trouver le sommeil. C’est un jour spécial pour Camille, la jeune maman fête ses 26 ans, le deuxième depuis la naissance de sa fille, Zélyana. Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 09.