Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 31

C'est le jour du baptême de Milo et Matteo dans l'église où Hillary et ses frères ont été baptisés ! C'est également l'anniversaire de Juliann, et pour Jesta et Benoît, qui l'accompagnent, c'est le moment où le petit doit se séparer de sa tétine. Pendant ce temps, on retrouve Barbara au Maroc, où la jeune maman essaie d'apprendre l'arabe. Elle poursuit également son projet de construire une maison pour la famille de Bader, en faisant venir une architecte chez eux. Laure et Matthieu se lancent dans un défi vidéo avant de participer à un atelier cuisine avec leur fille Lya. Enfin, Martika part faire une séance de pilates en compagnie de ses filles. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 31.