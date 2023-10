Hillary Vanderosieren En savoir plus sur

Le batême de Milo et Matteo continue et Hillary est émerveillée par la décoration et le saxophoniste. Tout est là pour passer une journée parfaite. Sarah a commencé le sport. Ce matin, elle part faire un jogging et elle emmène avec elle Damian et Tao. De leur côté, Jesta et Benoit reçoivent 35 personnes chez eux ! Ils sont tous réunis pour fêter l'anniversaire de Juliann. Kelly et Neymar profitent d'une journée en amoureux. Depuis que Kelly a son permis bateau, elle en profite pour faire une escapade nautique. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 32.