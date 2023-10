C'est bientôt la fin des vacances ! Kelly prépare Lyana à la rentrée des classes en l'amenant à son lieu d'école. La famille fait ensuite une sortie à la ferme qui s'annonce pleine de rebondissements ! Jesta tente de faire des devoirs de vacances avec Juliann. Malheureusement, le petit garçon ne veut pas et s'énerve contre sa mère. Dans le sud de la France, Camille fait découvrir sa nouvelle maison à Sarah et à sa fille. Hillary et Giovanni préparent également leurs fils à retourner à l'école avant de les emmener passer leurs examens de santé. Enfin, Tiziri achète des tenues de rentrée à Isaho et Inaya. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 34.