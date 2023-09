En savoir plus sur Sarah Lopez

Il est maintenant temps pour Isaho de passer le teste des saveurs. Lucas et Tiziri Digne ont préparé plein de fruits, mais il capte tout de suite la supercherie et fuit la dégustation. De son côté, Barbara et Gabriel vont faire une balade à cheval. Le petit garçon est aux anges et profite au maximum du moment ! À Toulouse, Jesta et Benoit sont sur une journée parfaite. Les enfants sont sages, ils ont pris le bain et ont bien mangé. Aujourd'hui Julia nous montre sa nouvelle vie en tant qu'agent immobilier. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 11­­­ ­­.