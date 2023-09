Ce matin, Hillary et Giovanni fêtent leur premier anniversaire de mariage. Pour l'occasion il prépare avec Milo et Matteo le petit déjeuner pour Hillary. Ce matin Sarah Lopez stresse car elle va faire vacciner pour la première fois Aaliyah. Le docteur la rassure tout de suite et lui donne des conseils pour la motricité de son bébé. À Marseille, Camille veut apprendre à Zélyana que la tétine c'est que pour faire dodo. Elle met en place le tableau des récompenses. En Suisse Sarah organise une grosse séance de ménage avec les enfants. Si au début ils ne sont pas motivés, très vite ils se prennent au jeu. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 12­­.