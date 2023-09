Ce matin, Hillary décide d'appeler Julia pour venir goûter dans sa nouvelle maison. Comme ils ne veulent pas venir les mains vides, Milo et Mattéo préparent un cadeau pour Vittorio et Luna. Barbara profite toujours de ses vacances avec Gabriel. Elle décide de l'emmener dans un aquarium pour lui faire découvrir les poissons. Martika elle a rendez-vous pour préparer sa marque de chaussures. Sarah rêve de retrouver son corps d'avant grossesse. Elle met tout en œuvre pour atteindre son objectif. À Toulouse, Jesta et Benoit se préparent pour aller au restaurant en famille ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 16.