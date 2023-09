Hillary Vanderosieren En savoir plus sur

C'est enfin le moment des vacances pour les parents ! Jesta prépare les valises de ses enfants avant leur départ pour le camping. Pendant ce temps, Hillary et Giovanni s'envolent pour Paris pour faire découvrir leur ville natale à Milo et Matteo. Du côté de Genève, Benjamin et Sarah jouent avec Damian et Tao avant de les emmener se promener en ville. Julia essaie de trouver un équilibre pour s'occuper à la fois de sa fille et de Vittorio, qui demande beaucoup d'attention en raison de son jeune âge. Elle décide finalement de les emmener à un atelier de peinture pour les laisser se défouler. Enfin, Camille jongle entre la garde de sa fille et son déménagement. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 25.