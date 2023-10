Hillary Vanderosieren En savoir plus sur

À Paris, Hillary et Giovanni se préparent pour le baptême de leurs enfants tout en essayant de passer un moment en amoureux malgré leur présence. Pendant ce temps, Jesta et Benoît profitent de leurs vacances en famille. Sarah Lopez fait la promotion de la plage de son compagnon, Gérald, et essaie de faire du sport avec l'aide de sa fille. Du côté de Mâcon, le frère de Benjamin propose d'avoir une conversation avec Damian, le dernier de la famille, pour comprendre son comportement qui inquiète ses parents depuis quelques jours. Enfin, nous retrouvons Laure et Matthieu en Corse, qui emmènent leur fille Lya faire du poney. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 28.