C'est la rentrée pour les petits ! La veille du grand jour, Hillary et Giovanni font visiter l'école à Matteo et Milo afin qu'ils commencent à s'acclimater. À Dubaï, Julia prépare Luna, sa fille, pour sa première journée de CP. La maman en profite pour la coiffer avant de l'accompagner à l'école en famille avec Vittorio et Maxime. Sarah Machet prend son premier cours de chant avant de faire un escape game avec Benjamin et Damian. Dans le sud de la France, Sarah Lopez fait la visite médicale des 4 mois de sa fille, Aaliyah, qui va bientôt devoir changer son alimentation, l'occasion pour la maman de partir au marché faire des courses. Enfin, Jesta et Benoît partent faire du vélo en famille. Très perturbé depuis quelque temps, le couple a hâte que Juliann reprenne l'école. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 36.