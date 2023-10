Sarah Lopez a rendez-vous avec Camille à la plage. C'est l'occasion de se retrouver pour prendre des nouvelles. La nouvelle maman se confie sur les peurs qu'elle a sur la croissance de son enfant. Elle part vite voir l'ostéopathe et pendant ce temps Camille profite de la plage avec Zélyana À Toulouse, Adriann et Juliann rentrent de leur premier jour d'école et ils sont très contents et ont hâte d'y retourner ! Jesta et Benoit sont rassurés, même s'ils n'étaient pas très inquiets. Kelly et Neymar vont aussi récupérer les enfants à l'école, mais ce n'est pas la même histoire avec Lyana. C'est un coup dur pour Kelly qui pensait que sa fille allait lui sauter dans les bras, mais la petite fille boude. Hillary et Giovanni vont eux aussi faire la rentrée de Milo et Matteo. C'est la première rentrée de la famille. Le temps passe vite et comme chaque année, la traditionnelle photo de rentrée avec les enfants ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 38.