Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 41

À Londres, Tiziri récupère ses enfants avant de les amener au parc pour les féliciter de leur journée d'école. Lucas revient à la maison pour participer à une activité de cuisine avec eux. Jesta et Benoît partent faire du mini golf avec Adriann et Juliann avant de travailler sur des exercices de prononciation. Kelly essaie de renouer le contact avec Lyana qui s'est un peu éloignée d'elle depuis qu'elle est rentrée à l'école alors que Julia travaille sur son deuxième livre dans lequel elle raconte sa vie et comment elle a réussi à surmonter les épreuves compliquées. Enfin, en Normandie, Laure partage ses astuces de DIY avec sa communauté ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 41.