Julia a préparé un surprise pour Maxime. Ils vont partir faire une balade en amoureux. Pendant ce temps, c'est Hillary et Giovanni vont garder les enfants. Pour les retrouvailles entre Luna, Vittorio, Mattéo et Milo Julia décide de faire une surprise pour les enfants d'Hillary et Giovanni. Aujourd'hui Martika se prépare pour le shooting de sa marque de chaussure. C'est une journée avec un timing serré, mais elle est prête ! Dans le sud de la France, Zélyana a passé l'étape de la propreté pour le plus grand bonheur de Camille ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 42.