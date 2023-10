Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 44

À Dubaï, Giovanni amène Hillary faire une séance de spa. Tiziri organise un jeu pour aider Inaya à surmonter ses peurs d'aller à l'école. Les parents changent les rôles et se font passer pour les enfants. Du côté de Toulouse, on retrouve Jesta qui prépare un shooting avec Adriann en collaboration avec une marque de couches. Barbara atterrit à Paris pour reprendre le travail. La maman va se rendre dans une agence de presse pour sélectionner des vêtements à porter. enfin, Kelly et Neymar aident leurs enfants à faire leurs devoirs. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 44.