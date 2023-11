Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 50

À Dubaï, Hillary et Giovanni emmènent Milo pour son premier cours de tennis ! Il est ravi de découvrir ce sport et veut en faire tous les dimanches ! Et quand Milo est content, ses parents sont contents. Ensuite, ils retrouvent Martika pour faire un shooting en collaboration avec leurs deux marques de bijoux ! Laure et Matthieu font découvrir les animaux d'un zoo refuge à Lya. Elle est heureuse de découvrir tous ces animaux. Pendant ce temps, Kelly appelle sa copine Tiziri. Les deux mamans débriefent de la rentrée des classes. Après son appel, Tiziri emmène ses enfants faire des achats de première nécessité pour ensuite en faire don à une association qui vient en aide aux pays du Maghreb frappés par le séisme. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 50.